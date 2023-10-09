بالفيديو.. آثار هلاك مئات الصهاينة ودمار حافلاتهم في حفل موسيقي

العالم - فلسطين المحتلة

ولا زالت طواقم الانقاذ تواصل عملها على امل العثور على المزيد من الجثث الأخرى والأشخاص المفقودي الاثر، الذين هلكوا او فقدوا جراء عملية "طوفان الاقصى" البطولية، التي قامت بها قوات المقاومة الفلسطينية!.

وقد انتشرت في اول ايام عملية "طوفان الاقصى" وتحديدا (في اليوم الأول للحرب)، انتشرت في وسائل الإعلام فيديوهات هذا الحفل تحت عنوان فرار المستوطنين الإسرائيليين، ومنها الفيديو التالي.

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ومن بين الفيديوهات الجديدة التي انتشرت يوم امس الاحد تصوير مكان إقامة المهرجان الموسيقي "سوبر نوفا" الذي اقيم في المستوطنات المحتلة على أطراف قطاع غزة، والدمار الحاصل جراء عملية "طوفان الاقصى" البطولية، التي قامت بها قوات المقاومة الفلسطينية!

نشاهد معا:

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