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في لمستوطنات محتلة على أطراف قطاع غزة..

بالفيديو.. آثار هلاك مئات الصهاينة ودمار حافلاتهم في حفل موسيقي

الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

انتشلت طواقم الانقاذ الاسرائيلية أكثر من 260 جثة لمستوطنين هلكوا في مكان انعقاد مهرجان "سوبر نوفا" الموسيقي المقام في مستوطنات محتلة قريبة من قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

ولا زالت طواقم الانقاذ تواصل عملها على امل العثور على المزيد من الجثث الأخرى والأشخاص المفقودي الاثر، الذين هلكوا او فقدوا جراء عملية "طوفان الاقصى" البطولية، التي قامت بها قوات المقاومة الفلسطينية!.

وقد انتشرت في اول ايام عملية "طوفان الاقصى" وتحديدا (في اليوم الأول للحرب)، انتشرت في وسائل الإعلام فيديوهات هذا الحفل تحت عنوان فرار المستوطنين الإسرائيليين، ومنها الفيديو التالي.

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ومن بين الفيديوهات الجديدة التي انتشرت يوم امس الاحد تصوير مكان إقامة المهرجان الموسيقي "سوبر نوفا" الذي اقيم في المستوطنات المحتلة على أطراف قطاع غزة، والدمار الحاصل جراء عملية "طوفان الاقصى" البطولية، التي قامت بها قوات المقاومة الفلسطينية!

نشاهد معا:

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في لمستوطنات محتلة على أطراف قطاع غزة.. بالفيديو.. آثار هلاك مئات الصهاينة ودمار حافلاتهم في حفل موسيقي

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