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بالفيديو.. رسالة فلسطيني دمر الاحتلال بيته بالكامل: نحن اصحاب ارض وحق

الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

 "نحن شعب اصحاب ارض واصحاب حق".. هذا ما قاله المواطن الفلسطيني خليل سلمان من "بيت لاهيا" في فلسطين المحتلة اثر تدمير قوات الاحتلال الاسرائيلي بيته بالكامل.

العالم - فلسطين المحتلة

انها اولى الكلمات التي نطق بها المواطن الفلسطيني خليل سلمان عندما طلب منه مصور الفيديو ان يوجه رسالة عامة اثر تدمير بيته بالكامل على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم امس الاحد..

ومما قاله المواطن الفلسطيني خليل سلمان: نحن شعب اصحاب ارض واصحاب حق وسنناضل وسيبقى شعبنا يقاتل حتى استرداد وطنه مهما قتلوا ومهما دمروا ومهما سفكوا من دماء ومهما ارتكبوا من مجازر فشعبنا صامد على ارضه وسنبقى مغروسين على هذه الارض أرض آبائنا وأجدادنا.. مهما يكن فالاحتلال زائل الى زوال.. فهذا الاحتلال عابر.. عابر على التاريخ.. عابر على الجغرافيا .. هم عبرانيون مروا مرور الخنادق والفنادق.. مروا مرور السارقين على ارضنا.. نحن اصحاب الارض وسنعيد بناءها وسنعيد تحريرها وسندفع الغالي والنفيس من شهداء سندفع ابناءنا ودماءنا واجسادنا في سبيل تحرير ارضنا ارض فلسطين ارض العزة وراض الصمود.

نشاهد معا..

ثثق

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بالفيديو.. رسالة فلسطيني دمر الاحتلال بيته بالكامل: نحن اصحاب ارض وحق