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اسلامي: اتخذنا خطوات اساسية للاسراع بتنفيذ الوحدتين 2 و 3 لمحطة بوشهر 

اسلامي: اتخذنا خطوات اساسية للاسراع بتنفيذ الوحدتين 2 و 3 لمحطة بوشهر 
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

صرح نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي عن اتخاذ خطوات اساسية في مسار الاسراع بالعمليات التنفيذية للوحدتين 2 و و3 من محطة بوشهر النووية جنوب البلاد.

العالم - ايران

يتبع ..

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اسلامي: اتخذنا خطوات اساسية للاسراع بتنفيذ الوحدتين 2 و 3 لمحطة بوشهر 