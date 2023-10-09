الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. الوفد الكويتي في الألعاب الآسيوية يساند فلسطين

بالصور.. الوفد الكويتي في الألعاب الآسيوية يساند فلسطين
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

حرص وفد دولة الكويت على ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي تستضيفها مدينة هانغزو الصينية، تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

العالم - الکویت

ونشرت مصادر كويتية مجموعة من الصور وثقت عناصر الوفد الكويتي وهم يرتدون الكوفية.

روابط ذات صلة

الجيش السوري يواصل الثأر لشهداء الحربية ويقتل 100من النصرة والتركستاني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عملية طوفان الأقصى.. بداية اندثار الكيان الإسرائيلي

شاهد.. مراسل العالم يكشف عن إصابة أخيه بقصف اسرائيلي لغزة

كنعاني: رد ايران سيكون مدمرا على اي خطوة حمقاء ضدها

بالصور.. الوفد الكويتي في الألعاب الآسيوية يساند فلسطين

شاهد. مراسل العالم يكشف الوضع المأساوي للقطاع الصحي في غزة

بالفيديو..القسام تنشر صور رشقات صاروخية ثقيلة مكثفة تجاه 'تل ابيب'