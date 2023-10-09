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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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بانوراما
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انقلاب الصورة
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بالصور.. الوفد الكويتي في الألعاب الآسيوية يساند فلسطين
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش
حرص وفد دولة الكويت على ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي تستضيفها مدينة هانغزو الصينية، تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
العالم - الکویت
ونشرت مصادر كويتية مجموعة من الصور وثقت عناصر الوفد الكويتي وهم يرتدون الكوفية.
تصنيف :
أهم الأخبار
فلسطین
الکویت
كلمات دليلية :
ختام الألعاب الآسيوية بالصين
دعم الوفد الكويتي من الشعب الفلسطيني
طوفان الاقصی
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