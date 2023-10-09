بعد فشله في مواجهة المقاومين.. الاحتلال يصب جام غضبه على المدنيين

العالم - خاص بالعالم

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو أسقطت منذ بداية الحرب أكثر من ألف طن من القنابل على غزة في ظل ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى بشكل متزايد.



وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع في قطاع غزة، خصوصاً بعد تصريحات قادة الاحتلال عن توسيع الأعمال العدوانية ودعوتهم آلاف السكان في مناطق مختلفة من القطاع لإخلاء منازلهم، وسط قصف الطائرات الحربية للأبراج السكنية ومنازل المواطنين.



وأدان المركز في بيان له، سياسة التهجير القسري التي انتهجها الاحتلال وأدت لنزوح أكثر من سبعين ألفا حتى الآن.



كما أدان استخدام سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي وأعمال الانتقام غير الإنسانية وغير القانونية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، بعد قرار وزير الطاقة الاسرائيلي بوقف تزويد القطاع بالكهرباء، بالإضافة قيام سلطات الاحتلال بقطع إمدادات المياه عن السكان.



استمرار أزمة الكهرباء يشكل تحديا أمام المنظومة الصحية وخطرا على حياة مئات الجرحى والمرضى في الأقسام الحساسة.



من جهتها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن ما يقرب من 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الوكالة في قطاع غزة، وتعرضت مدرسة للأونروا تؤوي عائلات نازحة في قطاع غزة للقصف المباشر، ولحقت أضرار جسيمة بالمدرسة، وفق الوكالة.



كما طالبت الأونروا بحماية المدنيين، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تأوي الأسر النازحة.



واضطر عشرات الآلاف إلى إخلاء منازلهم نتيجة القصف الذي استهدفها أو استهدف محيطها، وتخوفا من المزيد من القصف في حين طلبت قوات الاحتلال إخلاء العديد من التجمعات والأحياء من سكانها تمهيدا لمزيد من القصف.