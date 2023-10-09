أقوى تصريح خطير للموساد: معركة "الطوفان" هي معركة تدمير اسرائيل

واوضح مراسلنا، ان هذا القائد علق بانه "يجب ان نعترف باننا فشلنا في هذه المعركة، وليس فقط عسكرياً، ولكن ايضاً فشلنا امنياً وسياسياً واقتصادياً، وفشلنا عسكرياً لاننا لم نستطع ان نحمي حدودنا، واستطاعت حركة حماس ان تكون موجودة ما بين ظهرانينا وفي مدننا. فشلنا استخباراتياً لان ما حدث لم يكن عملية تم التخطيط لها في يوم او يومين، بل تم التخطيط لها لاسابيع واشهر، ورغم ذلك فشلنا حتى ان نلتقط ولو خبراً واحداً نعلم بان حركة حماس ستقوم ما تقوم به، وفشلنا سياسياً باننا لم نستطع حتى هذه اللحظة ان نروّج لقصتنا، "على حد تعبيره"، واننا غير قادرين حتى اللحظة ان نتحدث للعالم الذي كان يعتبرنا الدولة القادرة على كل شيء، بل اتضح اننا غير قادرين حتى على حماية انفسنا".

وتابع مراسلنا، ان الموسادي يقول ايضاً: "اننا فشلنا اقتصادياً عندما لم نتهيأ لهذه المعركة من هذا النوع، ووجدنا انفسنا نعيش في حالة من الاضطراب، والدليل على ذلك ارتفاع الشيكل مقابل العملات الاجنبية خلال 3 ايام، وانتهاء ونفاذ عدد كبير من السلع من الاسواق، كل هذا يدلل على ان هذه المعركة هي معركة التدمير لكياننا".

واشار مراسلنا ان هذا ما قاله رئيس جهاز الموساد الاسبق الذي لم يتم ذكر اسمه، فقط ذكر في احدى الصحف بانه رئيس لجهاز المخابرات.

واستطرد مراسلنا، ان الامر المهم جداً هو ان احد المحللين العسكريين قال على قناة 12 الاسرائيلية، بان عدد قتلى الاسرائيليين سيتجاوز 1500 قتيل، وان هناك توصيات من قبل اجهزة الامن الاسرائيلية لوسائل الاعلام بان يكون هناك تدرّجاً بالاعلان عن ارقام القتلى من الاسرائيليين، بمعنى بأن لا يقوموا بالكشف المباشر عن العدد الكبير للقتلى، ولذلك نرى منذ يوم امس الحديث عن 400 و500 وهكذا والآن وصل الرقم الى 700 قتيل اسرائيل.

واضاف، ان المحلل العسكري قال حرفياً بان رقم القتلى والجرحى الذي يعرفه هو اكبر بكثير من ان يتم استيعابه من خلال ارقام المستشفيات والمراكز الطبية الاسرائيلية.