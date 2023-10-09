طوفان الأقصى.. "اسرائيل" تستنجد بأميركا لإنقاذها + فيديو

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ففي اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الرئيس الامريكي جو بايدن إن مساعدات إضافية لقوات الدفاع الإسرائيلية في طريقها الآن لـ"إسرائيل" وسيليها المزيد في الأيام المقبلة.



ياتي هذا على وقع اخبار نقلتها صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة عن توقعات مسئولين امريكيين أن تبدأ "إسرائيل" حربا برية على قطاع غزة خلال يوم أو يومين وهو ما وصفه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالتنسيق استخباراتي وعملياتي مع الجيش الأمريكي.



وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من جهته وجه بتحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية جيرالد آر. فورد إلى شرق البحر المتوسط، مشيرا الى ان حكومة بلاده ستزود تل أبيب على وجه السرعة بمساعدات عسكرية تشمل ما يقرب خمسة الاف بحار وسفن وطائرات حربية وطراد (يو إس إس نورماندي)، والمدمرات ( هودنر) و(راماج) و(كارني)، و(روزفلت)، ومقاتلات من طراز (إف-35) و(إف-15) و(إف-16) و(إيه -10).

الانتشار العسكري الأميركي الضخم، يشير الى قلق واشنطن، و محاولتها لاحتواء الصراع قال عنه الناطق باسم حركة 'حماس' حازم قاسم انه محاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد معركة طوفان الأقصى'.



وما يثير الدهشة موقف واشنطن المتذبذب من "اسرائيل"، ففي ليس بالبعيد انتقد بايدن تعامل الحكومة الإسرائيلية مع أزمة الاحتجاجات على ما يسمى بقانون الإصلاح القضائي وقال ان الحكومة لا يمكنها الاستمرار في هذا الطريق وانه لن يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض في المدى القريب الامر الذي اثار حنق الاسرائيليين ومنهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالقول ان "اسرائيل" ليست نجمة في العلم الامريكي.