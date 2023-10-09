لهذا السبب الإحتلال الاسرائيلي يعيش حالة تخبط الآن

العالم - خاص بالعالم

وأشار أبو ظريفة إلى أن الكيان الاسرائيلي يعتقد أنه باستهدافه للمنازل والمواطنين الابرياء يستطيع ان يحقق انجازات على حساب الدم الفلسطيني ويستطيع ان يهدئ من الرأي العام الاسرائيلي الغاضب على هذه الحكومة وعلى أدائها والتي فشلت أمام قوة المقاومة بامكانياتها بما تقول "اسرائيل" على أنها رابع قوة في العالم وجيشها لا يقهرن إلا أنه قد قهر ودهست كرامته وهرب أمام أبناء المقاومة الفلسطينية.

وشدد أبو ظريفة على أنه لا خيار امام الكيان سوى تصدير هذه الازمة على قطاع غزة من خلال هذه الاستهدافات التي هي بكل معنى الكلمة تعتبر "جريمة حرب" وتجلياتها واضحة واذا استهدف هذه الجامعات التي هي محمية بفعل قانون اليونسكو فهو واهم انه يعتقد بان عدوانه انجاز آخر وهي وصمة عاش في جبينه وفي جبين العالم الصامت على هذه الجرائم المتكررة والمستمرة.

وكانت قد ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 576 شهيدا ونحو 2900 مصاب.

وأعلنت مستشفيات قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان المتواصل لليوم الثالث على القطاع لـ560 شهيدا، وإصابة 2900 مواطنا بجروح مختلفة.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 16 شهيدا، بعد ارتقاء الشاب أحمد خالد إبراهيم أبو تركي (28 عاما) برصاص الاحتلال قرب مدينة الخليل.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

فقد قصفت تلك الطائرات المستشفى الدولي للعيون في منطقة تل الهوى، وعدة منازل في بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومنطقة الفالوجا شمال القطاع، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى علاوة على تدمير العديد من المنازل وتسويتها بالأرض.

كما قصفت عدة شقق سكنية في برج الأندلس شمال حي النصر بغزة، وعدة منازل في الشجاعية والتفاح ومخيم الشاطىء، وحي الزيتون، وعدة منازل في مخيمات البريج والنصيرات والمغازي، ومدينة دير البلح وسط القطاع.

كما شنت غارات جوية على عدة منازل في محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع وسوتها بالأرض.

وقصفت بمئات القذائف والصواريخ على طول الحدود الشرقية للقطاع محدثة دمارًا كبيرًا في المناطق المستهدفة.

فيما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية طريق الرشيد على طول الطريق الساحلي غرب محافظات قطاع غزة.

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