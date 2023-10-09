لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي قرب تواجد مراسلة قناة العالم بغزة خلال بث مباشر

العالم - خاص بالعالم

وجاء سقوط الصاروخ الاسرائيلي اثناء انطلاق رشقة من صواريخ المقاومة الفلسطينية وخلال مقابلة مع المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك.

وأكد الحايك أن نتنياهو الآن يعلن الحرب على الشعب الفلسطينيي وهو يقصف الابنية السكنية ومنازل المدنيين ويقتل الاطفال والشيوخ والنساء، كما طال القصف كل مكان وكل شوارع قطاع غزة وهو في مقابل مشفى الشفاء يقصف، وفي حي النصر يقصف، وبالتالي فان نتنياهو المجرم يقتل الاطفال في رسالة ترميم لنصره للمجتمع الاسرائيلي على انه قادر على تغيير المشهد الذي حدث في السابع من اكتوبر، وهذا اليوم الذي قامت المقاومة الفلسطينية بقهر الجنود الاسرائيليين وغيروا شعار "الجيش الذي لا يقهر".

وقال الحايك : نريد توجيه رسالة الى نتنياهو على ان الشعب في قطاع غزة مستمر في نضاله والشعب الفلسطيني سيدافع على المقدسات الاسلامية والمسيحية وعن الاسرى الفلسطينيين رغم كل المعاناة التي نعيشها ورغم كل القصف وسياسة القتل.

وكانت قد ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 576 شهيدا ونحو 2900 مصاب.

وأعلنت مستشفيات قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان المتواصل لليوم الثالث على القطاع لـ560 شهيدا، وإصابة 2900 مواطنا بجروح مختلفة.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 16 شهيدا، بعد ارتقاء الشاب أحمد خالد إبراهيم أبو تركي (28 عاما) برصاص الاحتلال قرب مدينة الخليل.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

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