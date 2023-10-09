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بالصورة.. هروب رئيس حكومة الاحتلال السابق عبر مطار بن غوريون

بالصورة.. هروب رئيس حكومة الاحتلال السابق عبر مطار بن غوريون
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

نشرت مواقع التواصل الإجتماعية الفلسطينية صورة توثق هروب رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود باراك عبر مطار "بن غوريون".

العالم - فلسطين

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