كيان الاحتلال يأمر بقطع فوري لإمدادات المياه عن غزة!

العالم - فلسطين

وقال كاتس في تغريدة: "أمرت بقطع إمدادات المياه من إسرائيل إلى غزة على الفور"، مضيفا: "تم قطع الكهرباء والوقود أمس، وما كان ليس ما سيكون".

وفي وقت سابق الإثنين، قرر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض "حصار شامل" على غزة، قائلا: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل للقطاع)"، وفق ما نقلته القناة "13" الإسرائيلية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد الإحتلال؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف في قطاع غزة

لحظة قصف الاحتلال سيارة إسعاف