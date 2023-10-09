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كيان الاحتلال يأمر بقطع فوري لإمدادات المياه عن غزة!

كيان الاحتلال يأمر بقطع فوري لإمدادات المياه عن غزة!
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة للإحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، إنه أوعز للجهات المعنية بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة "على الفور".

العالم - فلسطين

وقال كاتس في تغريدة: "أمرت بقطع إمدادات المياه من إسرائيل إلى غزة على الفور"، مضيفا: "تم قطع الكهرباء والوقود أمس، وما كان ليس ما سيكون".

وفي وقت سابق الإثنين، قرر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض "حصار شامل" على غزة، قائلا: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل للقطاع)"، وفق ما نقلته القناة "13" الإسرائيلية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد الإحتلال؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف في قطاع غزة

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