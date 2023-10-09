قرار عاجل من نتنياهو بشأن "طوفان الأقصى"

العالم- فلسطين

وقال رافيد بأن نتنياهو أبلغ بايدن أن "إسرائيل مضطرة لبدء عملية برية في قطاع غزة".

وتتزامن هذه التطورات مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، واستمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ.

وأعلنت "إسرائيل" حالة الحرب رسميا، وكثفت غاراتها على القطاع، واستدعت قوات الاحتياط.

هذا وقد أفادت وسائل إعلام عبرية السبت الماضي، بأن مصر أبلغت "إسرائيل" بأن حزب الله اللبناني سيقـتحم مسـتوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في قطاع غزة.

وقال حزب الله اللبناني معلقا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس يوم السبت، إن "قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية".

وأكد أن "هذه العملية هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".