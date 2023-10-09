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عبر بيان مشترك .. إيران والسودان يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية

عبر بيان مشترك .. إيران والسودان يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية السودان، عقب الاتصالات التي جرت بين كبار المسؤولين في الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بما يخدم مصالح البلدين.

العالم - ايران

وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية ، اليوم الاثنين، في بيان مشترك حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسودان المتفق عليه في (9 أكتوبر 2023): ان جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية السودان، وعقب الاتصالات التي جرت بين كبار المسؤولين في الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، قرروا استئناف العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح البلدين.

وأضافت وزارة الخارجية: اتفقت الحكومتان على تطوير علاقات الصداقة بينهما على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على توسيع تعاونهما في مختلف المجالات التي من شأنها تحقيق مصالح شعبي البلدين وضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجانبين اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في المستقبل القريب واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل توسيع التعاون بين الجانبين.

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عبر بيان مشترك .. إيران والسودان يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية

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