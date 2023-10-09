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الجهاد الإسلامي تعلن مسؤوليتها عن عمليتي التسلل من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة

الجهاد الإسلامي تعلن مسؤوليتها عن عمليتي التسلل من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مسؤوليتها عن عمليتي التسلل من جنوب لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة.

العالم - فلسطين

وقالت السرايا في بيان: "ضمن معركة "طوفان الأقصى". سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر اليوم في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأدت لإصابة 7 جنود صهاينة بينهم إصابة خطيرة".

وأعلن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، القائد زياد النخالة، أمس أن عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركته في غزة بلغ أكثر من 30 أسيرا حتى اللحظة.

وقالت "القناة 13" العبرية مساء اليوم الاثنين، إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان.

هذا ودعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظا على سلامتهم بسبب قصف الإحتلال.

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