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حزب الله يعلن عن إستشهاد أحد مجاهديه في جنوب لبنان

حزب الله يعلن عن إستشهاد أحد مجاهديه في جنوب لبنان
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

استشهد مجاهد في المقاومة الإسلامية اللبنانية نتيجة قصف قوات الاحتلال على جنوب لبنان.

العالم - لبنان

وفي هذا المجال اصدر حزب الله بيانا جاء فيه:
"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم حسام عيترون من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين".

وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قد اعنلت مسؤوليتها عن عمليتي التسلل من جنوب لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة.

وقالت السرايا في بيان: "ضمن معركة "طوفان الأقصى". سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر اليوم في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأدت لإصابة 7 جنود صهاينة بينهم إصابة خطيرة".

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