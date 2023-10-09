في مقطع فيديو...حزب الله يحذر كيان الاحتلال الاسرائيلي

العالم- لبنان

وكان حزب الله اللبناني قد زف الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم "حسام عيترون" من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين.

وتتكون وحدة الرضوان التي أنشأها الشهيد القائد الحاج عماد مغنية بعد حرب تموز العام 2006، من نخبة مقاتلي حزب الله، الذين يقدر عددهم بـ 2500 مجاهد، ويخضعون لفرز صارم، ومن ثم تدريبات شاقة، يتخللها التمرين على القنص واستخدام الأسلحة المضادة للدبابات والمتفجرات، وتشمل الجري لمسافات طويلة، والزحف في المناطق الجبلية، وتنفيذ عمليات الأسر أيضاً، وهي تقوم بتنفيذ أكثر المهام العسكرية السرية والحساسة، للتقدم بسرعة كبيرة، وبمهنية عالية جدًا.

وتنقسم هذه القوات إلى عدد كبير من المجموعات (المكونة من 7 الى 10 أفراد)، القادرة على العمل بشكل مستقل، دون أي تعليمات مستمرة أو مساعدة لوجستية تعتمد على القيادة المركزية. لذلك فإن السمة الرئيسية لها، هي الاستقلالية الكبيرة التي تمنح لقادتها، بحيث يُسمح لهم اتخاذ قرارات تكتيكية سريعة في الميدان. ونتيجة لذلك، تتميز بالحسم والسرعة والمرونة، وهي سمات مهمة لأي قوة عسكرية.

ونشر الإعلام الحربي العديد من الفيديوهات التي تظهر عناصر لهذه الوحدة، كما ظهر أفرادها خلال السلسلة الوثائقية أسرار التحرير الثاني. أظهرت هذه الفيديوهات أن عناصر هذه الوحدة يمتلكون الكثير من المهارات القتالية، من الرماية الدقيقة في أصعب الظروف، إلى تكتيكات القتال المختلفة (في الثلج وأصعب الظروف الجوية، في المساحات الواسعة، في القتال الجبلي والقتال الصحراوي، القتال المائي، تنفيذ عمليات تسلل بحرية باستخدام قوارب مطاطية، التنقل العملي على مركبات الدفع الرباعي والدراجات النارية وحتى بالدبابات وناقلات الجند المدرعة، استخدام الطائرات الشراعية، القفز بالمظلات...).