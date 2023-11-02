آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان والعثور على جثتي راعيين

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وأشار مراسلنا الى أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل يقومان بدوريات بحث عن جثتيهما، حيث تم اكتشافها ضمن البساتين التي تقع في منطقه الوزاني، وهذا ما تم تصنيفه بخانة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وهو ايضا يعتبر خرقا لقواعد الاشتباك، باعتبار ان الراعيين كانا يقومان بالرعي ضمن حدود منطقتهم وضيعتهم.

ولفت مراسلنا الى استمرارالقصف الإسرائيليّ على بلدات حدودية في الجنوب اللبناني وسقوط عدد من القذائف المعادية في خلة المحافر جنوب بلده العديسة بمحاذاه مستعمره “مسكاف عام.

ونوه مراسلنا الى استهداف مدفعيّة الاحتلال الإسرائيلي لأطراف الناقورة وعيتا الشعب ويارين وطيرحرفا والجبّين وصولاً إلى سهل القليلة، تزامناً مع تحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء منطقة صور. ولا تزال الحرائق مشتعلة في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

وأوضح مراسلنا إلى أن الاعتداءات الاسرائيلية لاتزال تطال العديد من المناطق اللبنانية وبدءا من القطاع الغربي لا زال القصف يستهدف القطاع الغربي وبلدات عيتا الشعب الراميه القوزحة ومروحين لازال مستمرا مشيرا الى اندلاع حرائق كبيرة تنطلق في هذه المنطقة.

وأشار مراسلنا الى موقع مسكاف عام الذي تقع خلفه مباشره مستعمرات مسكاف عام العسكرية ومن هذا الموقع كان قد القى بقذيفتين صاروخيتين باتجاه بلدة العديسي المواجهة له وكانت هنالك مسيّرة فوق هذه المستعمرة تطلق بعض الصواريخ على مناطق مفتوحة قرب منطقة العديسي.

وأفاد مراسلنا أن المقاومة الاسلامية قد شنت عمليتين متتاليتين الاولى استهدفت موقع العبّاد واستهدفت بعض التجمع الخاص بجنود الاحتلال الاسرائيلي في هذه المنطقة، والثانية استهدفت موقعا موقع المنارة وايضا مستعمرة كفرجا العادي التي فرّ منها المستوطنون واصبحت هي بدورها ثكنة عسكرية بامتياز الى جانبها مستعمرة دفنة التي تتصل مباشرة بمستعمرة دان على الساحل الذي يمتد من الجولان السوري المحتل حتى سهل الحولي في منطقة الجنوب اللبناني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق ليلًا أكثر من 30 قذيفة حارقة ومضيئة في منطقة وادي العلّيق بين بلدتَي البستان ومروحين اللبنانيتين، كما أفيد عن سقوط قذائف أخرى في عدة بلدات، واستهدفت غارات جوية إسرائيلية بلدة القوزح في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع.

وفي وقت سابق أعلن استعد الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية لإستكمال عملية البحث عن راعيين مفقودين اطلقت عليهما النار قوات العدو امس قرب نهر الوزاني أثناء رعيهما الماشية".

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