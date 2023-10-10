لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الرابع

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان من بين الشهداء 143 طفلا و105 سيدات، و4 آلاف جريح. وأضافت أن عائلات بكاملها استشهدت جراء القصف الوحشي الإسرائيلي بينها مجزرة بيت لاهيا الذي راح ضحيتها أربعة عشر شهيدا من عائلة واحدة.

* فيديو: الاحتلال يُدمر منازل سكنية مدنية في غزة

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وأضاف البيان أن العدوان الصهيوني استهدف سيارات وطواقم الإسعاف بشكل متعمد وقصف المستشفيات، وقد أصبح مستشفى بيت حانون خارج الخدمة.

كما استشهد صحفيين اثنين جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى سكني غرب مدينة غزة ونفذ جيش الاحتلال فجر الثلاثاء سلسلة غارات جديدة استهدفت مباني سكنية ومساجد في مناطق متفرقة من القطاع .

* قيادي بحركة فتح: كيان الإحتلال في حالة هستيريا وتخبط

أكد عبد المجيد شديد عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة لقناة العالم أن كيان الاحتلال في حالة هستيريا وتخبط ويقوم الآن بضرب المدنيين والابنية السكنية بكل ما أوتي من قوة من اجل إرضاء الشارع الصهيوني محاولاً أن يعيد هيبته التي مرغت في التراب.

وأشار شديد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الآن يصب حممه على المدنيين وعلى المنازل وعلى الأطفال وعلى المستشفيات والمساجد حيث رأينا المساجد التي دمرت بالكامل في قطاع غزة وكذلك البنوك والمستشفيات وطواقم الاسعاف. ولفت شديد ان الفلسطينيين الذين يتم التواصل معهم يؤكدون بأن ما يقوم به الاحتلال هو متعمد لضرب سيارات الاسعاف والمسعفين والمستشفيات بالقصف من اجل ان يحاول إرهاب هؤلاء المسعفين من الوصول الى المصابين، وليوقع اكبر عدد من الشهداء والبنوك والبيوت في قطاع غزة،

وقال شديد: لكننا نعي جيدا ان كل هذا التدمير وكل هذا الاجرام الذي يقوم به الاحتلال الاسرائيلي اعتاد عليه أهل قطاع غزة وعلموا بأن هذا الاحتلال هو احتلال نازي واننا اصحاب قضية عادلة.

ولفت شديد إلى العملية بطولية التي تجري الآن في مدينة الخليل حيث تدور فيها اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي والمتواجد على احد الابراج الاحتلالية في منطقة الخليل على مدخل بلدة بيت أمر ولا تزال حتى هذه اللحظة الاشتباكات دائرة. وكانت قد ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 576 شهيدا ونحو 2900 مصاب.

وأعلنت مستشفيات قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل لليوم الثالث على القطاع لـ560 شهيدا، وإصابة 2900 مواطنا بجروح مختلفة.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 16 شهيدا، بعد ارتقاء الشاب أحمد خالد إبراهيم أبو تركي (28 عاما) برصاص الاحتلال قرب مدينة الخليل. وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.