الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية ينتقد لامبالاة الغرب تجاه جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

وزير الخارجية ينتقد لامبالاة الغرب تجاه جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

انتقد وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان لامبالاة الغرب تجاه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

العالم - ايران

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مساء الاثنين مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ، تبادلا خلاله وجهات النظر حول آخر التطورات في فلسطين.

وأشار أمير عبداللهيان في هذا الاتصال الهاتفي إلى الممارسات المتطرفة واللاإنسانية التي قام بها نتنياهو والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأخيرة، ووصف رد فعل المقاومة بأنه جزء من الرد على هذه الجرائم.

وانتقد وزير الخارجية لامبالاة الغرب تجاه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، وقال: لو كانت اوروبا والغرب قد أوقفوا جرائم نتنياهو بعيدا عن المعايير المزدوجة، لربما لم تكن فلسطين لتشهد مثل هذا الوضع الان.

وشدد أمير عبداللهيان على ضرورة جهود المجتمع الدولي لدعم حقوق الفلسطينيين.

بدوره عبّر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عن آرائه في هذه المحادثة وقال: كنا ننتقد سلوك نتنياهو، لكن ينبغي الان التفكير من اجل تحقيق السلام.

روابط ذات صلة

محادثات بين أمير عبداللهيان وبوريل في نيويورك

ما الذي دار في مباحثات هاتفية بين أمير عبد اللهيان و بوريل؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. أول ظهور للناطق باسم كتائب القسام منذ بدء طوفان الأقصى

القوات البحرية للجيش ستجري مناورات مشتركة في المحيط الهندي

وزير الخارجية ينتقد لامبالاة الغرب تجاه جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

قائد القوات البحرية لحرس الثورة: سنرد بكل حزم على من يمسّ بأمن بلادنا

المتحدث باسم حماس للعالم: لدينا المزيد من المفاجآت للاحتلال

استهدفت برجا سكنيا غرب مدينة غزة.. استشهاد صحفيين اثنين وإصابة ثالث بغارة إسرائيلية