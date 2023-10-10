استشهاد صحفيين اثنين وإصابة ثالث بغارة إسرائيلية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن طائرات الاحتلال قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة وتم تدميره بالكامل، واستشهاد الزميل الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان محافظة رفح جنوبًا، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والزميل الصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر.

وأشار إلى أن الزميل الصحفي هشام النواجحة من سكان محافظة رفح، أصيب بجراح خطيرة ادخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي.

وتتعمد قوات الاحتلال منذ بداية عدوانها على القطاع استهداف الصحفيين الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد منهم، وذلك من أجل طمس حقيقة جرائمها المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الساعات الماضية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات.