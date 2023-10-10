الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

استهدفت برجا سكنيا غرب مدينة غزة..

استشهاد صحفيين اثنين وإصابة ثالث بغارة إسرائيلية

استشهاد صحفيين اثنين وإصابة ثالث بغارة إسرائيلية
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

استشهد صحفيان، فجر اليوم الثلاثاء، وأصيب ثالث جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمكان عملهم في غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن طائرات الاحتلال قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة وتم تدميره بالكامل، واستشهاد الزميل الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان محافظة رفح جنوبًا، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والزميل الصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر.

وأشار إلى أن الزميل الصحفي هشام النواجحة من سكان محافظة رفح، أصيب بجراح خطيرة ادخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي.

وتتعمد قوات الاحتلال منذ بداية عدوانها على القطاع استهداف الصحفيين الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد منهم، وذلك من أجل طمس حقيقة جرائمها المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الساعات الماضية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات.

روابط ذات صلة

شاهد.. لحظة تلقي مراسل قناة العالم في غزة خبر استشهاد شقيقه

شاهد.. مراسلة العالم بغزة امام انقاض مسجد السوسي الذي قصفه الاحتلال+تشييع

الصحة بغزة: استشهاد 370 فلسطينيا واصابة 2200 آخرين بجراح مختلفة

أمام أعين العالم.. 23 عاماً على استشهاد محمد الدرة بجانب والده في غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد القوات البحرية لحرس الثورة: سنرد بكل حزم على من يمسّ بأمن بلادنا

المتحدث باسم حماس للعالم: لدينا المزيد من المفاجآت للاحتلال

استهدفت برجا سكنيا غرب مدينة غزة.. استشهاد صحفيين اثنين وإصابة ثالث بغارة إسرائيلية

مجازر الكيان في غزة وقتال المقاومة في الغلاف

إيران وقطر تبحثان التطورات الفلسطينية وجرائم الإحتلال المتصاعدة

عملية 'طوفان الأقصى' في يومها الرابع .. أكثر من 900 قتيل صهيوني والاشتباكات متواصلة