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المتحدث باسم حماس للعالم: لدينا المزيد من المفاجآت للاحتلال

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ان استهداف المدنيين يكشف الوجه الحقيقي لكيان الاحتلال الصهيوني، مشيرا الى ان هذا الكيان يسعى عبر هذا الاستهداف لتفديم انجاز لجنوده ومستوطنيه.

العالم - خاص العالم

واشار قاسم الى ان الصهاينة لازالوا يعيشيون صدمة الواقع الذي فرضته المقاومة عبر عملية طوفان الاقصى وحالة الاذلال لجنود جيشه غير المسبوقه ويريد ان يعوض ذبك بمزيد من الاستهداف للمدنيين ولكنه لن يحصل اطلاقا على صورة نصر وسيحصل على صورة صمود حقيقية للشعب الفلسيطني وستبقى صورة العار على ج

واكد المتحدث باسم حماس انه المقاومة لديها المزيد من المفاجآت للا يتوقعها الاحتلال وهناك خطوات لا يتوقعها سواء على المستوى التكتيكي العسكري وامتلاك الاسلحة وقدرة المقاومة على ادارة معركة طويلة، ووعد الاحتلال بمزيد من المفاجآت.

المزيد بالفيديو المرفق..

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