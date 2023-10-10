شهيدة فلسطينية وقصف 4 سيارات اسعاف بدير البلح في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة "الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة الحدبة في دير البلح ما ادى الى استشهاد مواطنة واصابة آخرين بجراح نقلوا على إثرها الى مستشفى الأقصى.

كما اصيب عدد من المواطنين في غارة اسرائيلية لمنزل يعود لعائلة قديح في بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس.

وقصف الاحتلال الاسرائيلي اربع سيارات اسعاف كانت متواجدة لنقل المصابين في منطقة عبسان الكبيرة.

وكان صحفيان فلسطينيان قد استشهدا فجر اليوم الثلاثاء، وأصيب ثالث جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمكان عملهم في غزة، في وقت استمر الاحتلال فيه باستباحة المدنيين لمداراة فشله بمواجهة المقاومين.

وأفادت مصادر إعلامية أن طائرات الاحتلال قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بغزة ودمرته بالكامل، واستشهاد الزميل الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان رفح جنوبًا، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر.