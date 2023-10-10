قائد الثورة الإسلامية: زلزال "7 اكتوبر" فشل عسكري واستخباراتي ذريع للاحتلال

العالم - ايران

ورعى قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي صباح الیوم الثلاثاء مراسم تخرج مشتركة لدفعة جديدة من طلاب جامعات ضباط القوات المسلحة في جامعة الأمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

واكد اية الله الخامنئي: ما جرى يوم السابع من أكتوبر زلزال مدمر تمكن من هدم بعض البنى الرئيسية لحاكمية الكيان الصهيوني، قائلا: نقبل جبين وأيدي مخططي ومنفذي عملية "طوفان الأقصى"، ومن يقولون أنه عمل غير فلسطيني، فهم عالقون في حسابات خاطئة.

واضاف سماحته : لا يمكن بسهولة إعادة بناء أساسات الكيان الصهيوني التي دمرتها عمليات المقاومة في 7 أكتوبر.

يتبع ..