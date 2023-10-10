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قائد الثورة الإسلامية: زلزال "7 اكتوبر" فشل عسكري واستخباراتي ذريع للاحتلال

قائد الثورة الإسلامية: زلزال
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال قائد الثورة الدسلامیة إن الزلزال المدمر الذي حدث يوم 7 أكتوبر(2023) یؤشر علی فشل استخباراتي وعسكري لا يمكن إصلاحه للكيان الصهيوني، معتبرا ان من يقولون ان طوفان الاقصى عمل غير فلسطيني عالقون في حسابات خاطئة.

العالم - ايران

ورعى قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي صباح الیوم الثلاثاء مراسم تخرج مشتركة لدفعة جديدة من طلاب جامعات ضباط القوات المسلحة في جامعة الأمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

واكد اية الله الخامنئي: ما جرى يوم السابع من أكتوبر زلزال مدمر تمكن من هدم بعض البنى الرئيسية لحاكمية الكيان الصهيوني، قائلا: نقبل جبين وأيدي مخططي ومنفذي عملية "طوفان الأقصى"، ومن يقولون أنه عمل غير فلسطيني، فهم عالقون في حسابات خاطئة.

واضاف سماحته : لا يمكن بسهولة إعادة بناء أساسات الكيان الصهيوني التي دمرتها عمليات المقاومة في 7 أكتوبر.

يتبع ..

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