أهم عناوين الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

= سياسة روز ..

الصهاينة ينتقمون لهزيمتهم .. إلقاء ألف طن قنابل على المدنيين بغزة وقطع الماء والكهرباء عنها .

- قدس ..

شعوب العالم تضم صوتها للمقاومة الفلسطينية .. مسيرات في ايران وبلدان أخرى دعما للشعب الفلسطيني.

- كيهان ..

مائة ألف مقاوم فلسطيني يقفون على أهبة الإستعداد لدخول ميدان الحرب على "إسرائيل" .

- مردم سالاري ..

مندوبنا بالأمم المتحدة ينفي إدعاءات ومزاعم مشاركة ايران في عملية طوفان الأقصى الفلسطينية .

- خراسان ..

الصهاينة يصبون جام حقدهم إثر الهزيمة على المدنيين بغزة بغارات وحشية وقنابل فسفورية.

- جمهوري اسلامي ..

مخطط إجرامي للصهاينة إثر هزيمتهم المدوية , بتدمير قطاع غزة ومحاولة إكتساحه بريا.

- ابرار ..

الوزير أمير عبداللهيان .. إستمرار الهجمات الصهيونية على غزة سيؤدي لتوسيع الحرب .

- جوان ..

" إسرائيل " تتجه لنهايتها المحتومة حاملة عار جرائم مذابحها للأطفال الفلسطينين معها للقبر .

- رسالت ..

حركة النجباء العراقية تلوح بالرد على أي تدخل عسكري أمريكي ضد المقاومة الفلسطينية.

- ارمان امروز ..

جوزيب بوريل يعبر عن قلقه العميق إزاء إحتمال وقف أمريكا دعمها العسكري والإقتصادي لأوكرانيا .

- اطلاعات ..

هزيمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الحاكم بزعامة المستشار اولاف شولتز بالإنتخابات البلدية بألمانيا.

- جام جم ..

فشل أمريكا الذريع في دفع مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ضد حركة حماس .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- جوان ..

في افتتاحيتها (مرحلة جديدة بمسار المقاومة ) كتبت صحيفة جوان.. عملية طوفان الاقصى تعني ان المقاومة الفلسطينية انتقلت عمليا من مرحلة المقاومة والتصدي الدفاعي للاحتلال الصهيوني الى مرحلة الهجوم واخذ زمام المبادرة الميدانية وبدء تحرير التراب الفلسطيني.

(إن كيان الإحتلال سيواجه بعد طوفان الأقصى, تبلور جيش للمقاومة الفلسطينية قادر على تنفيذ أعقد العمليات الهجومية واوسعها ) جيش المقاومة الفلسطينية سيكون قادرا على اعداد مفاجآت عسكرية كبرى جديدة للكيان , مفاجآت تسرع من وتيرة تفككه وزواله عبر عمليات واسعة النطاق لتحرير الارض الفلسطينية .

2- ايران ..

صحيفة ايران كتبت بدورها عن طوفان الاقصى في مقالها ( تغير المعادلات لصالح المقاومة )..

الخسائر في الارواح والمعدات العسكرية التي الحقتها عملية طوفان الاقصى بالكيان الصهيوني بثلاثة ايام تفوق كل خسائره منذ تأسيسه العدواني . لذلك يحاول الكيان بعد صدمة هزيمته المذلة اعطاء انطباع كاذب بان المبادرة الميدانية ما زالت بيده ..

( إن الغارات الجوية الصهيونية الوحشية على قطاع غزة مجرد تظاهر فارغ بالقوة ومحاولة بائسة للإنتقام لهزيمته المدوية )

ان طوفان الاقصى الحقت هزيمة كبرى بالكيان الصهيوني في مواجهة ميدانية مباشرة كشفت مدى ضعف وهشاشة جيش الكيان ومخابراته ومدى تخبُّطِه . في الواقع قلبت هذه العملية المعادلات الميدانية لصالح المقاومة بامتياز .

3- جام جم ..

ترى صحيفة جام جم في مقالها ( جرائم حرب بعد صدمة الهزيمة ) أن الكيان الصهيوني يحاول التعتيم على هزيمته باستهداف غزة , وتقول الصحيفة ...

يتبجح الكيان بعد هزيمته الميدانية الكبرى مقابل المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الاقصى بالقاء الف طن من القنابل على غزة بثلاثة ايام .( صدمة الهزيمة جعلت الكيان يتخبط تماما محاولا إقناع العالم بأن قصف المدنيين بغزة إنجاز عسكري كبير ) , الكيان اعلن عن قطع الكهرباء والماء عن غزة واعلن عن منع وصول اية مواد غذائية للقطاع ، كما وسَّع غاراته الوحشية مستخدما ذخائر محظورة في سلسلة جرائمَ رهيبة بحق البشرية . جرائم تفضح الوجه الصهيوني القبيح على حقيقته للعالم .

4- خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( العجز الصهيوني وراء جرائمه بغزة )..

يشن الكيان الصهيوني غارات وحشية جنونية على قطاع غزة تنفيسا عن حقده وغضبه اثر صدمة الهزيمة مقابل قوى المقاومة بعملية طوفان الاقصى . فخلال 3 ايام القى الكيان الف طن من القنابل وبينها قنابل الفسفور الابيض الحارقة على السكان المدنيين من اطفال ونساء وشيوخ بغزة .( إن هلع الكيان من قدرات المقاومة وعجزه الكبير مقابل طوفان الأقصى ضاعف حقده على الشعب الفلسطين , وانعكس ذلك بغاراته الجنونية ) هذه العملية فضحت في حقيقة الامر مدى ضعف وهشاشة الكيان وجيشه ومخابراته رغم كل تبجحاته الفارغة بالقوة , لذلك سارعت امريكا بارسال سفنها واساطيلها للمنطقة لحمايته .

5- عصر ايرانيان ..

نبقى مع انعكاسات عملية طوفان الاقصى في الصحف الايرانية , مع افتتاحية صحيفة عصر ايرانيان( تغير موازين القوى بفلسطين المحتلة )..

لايجادل احد في حقيقة ان المقاومة الفلسطينية سجلت انتصارا استراتيجيا باهرا على الكيان الصهيوني في عمليتها الاخيرة .

( إن طوفان الأقصى إنتصار تاريخي فلسطيني ومنعطف إستراتيجي بمسار المقاومة الفلسطينية بإنتقالها من الدفاع إلى الهجوم مقابل الكيان) ومن هنا لاتجسد الغارات الوحشية الصهيونية على المدنيين بغزة الا محاولة جنونية فاشلة للتعتيم على هذا الواقع.