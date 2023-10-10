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لتوزيعها على المستوطنات ولحمايتها..

بن غفير يأمر مكتبه بشراء فوري لـ10 آلاف قطعة سلاح ناري

بن غفير يأمر مكتبه بشراء فوري لـ10 آلاف قطعة سلاح ناري
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

العالم - الاحتلال

أمر وزير الأمن الاسرائيلي إيتمار بن غفير مكتبه، بشراء أكثر من 10000 سلاح ناري في المرحلة الأولى لتوزيعها على الطبقات الاحتياطية على الفور مع التركيز على المستوطنات.

وحسب وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية، كانت وزارة الأمن الاسرائيلية قد اشترت 4000 بندقية من مصنع إسرائيلي لتوزيعها على الطبقات الاحتياطية على الفور مع التركيز على المستوطنات كما سيتم توزيع سترات وخوذ على المتطوعين مع توقيعهم على الأسلحة الطويلة.

وقال بن غفير: "سنغير العالم حتى تكون المستوطنات محمية، لقد قمت بوضع تسليح مكثف لصفوف التأهب المدنية من أجل الرد على المستوطنات والمدن".

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