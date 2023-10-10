الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة لقائد حركة انصارالله اليوم حول آخر المستجدات الفلسطينية

كلمة لقائد حركة انصارالله اليوم حول آخر المستجدات الفلسطينية
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

يلقي قائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي كلمة، عصر اليوم الثلاثاء، بشأن آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، في ظل عملية طوفان الأقصى، واستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

العالم - اليمن

روابط ذات صلة

السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتدى الصدر يدعو لتجهيز قطاع غزة المحاصر بالمياه

شاهد.. تدريبات مقاتلي القسام المشاركين بـ'طوفان الاقصى'

كلمة لقائد حركة انصارالله اليوم حول آخر المستجدات الفلسطينية

أهم عناوين الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

رايتس ووتش: تصريحات غالانت مقززة ودعوة لارتكاب جرائم حرب

لتوزيعها على المستوطنات ولحمايتها.. بن غفير يأمر مكتبه بشراء فوري لـ10 آلاف قطعة سلاح ناري