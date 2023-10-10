7 شهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان الصهیوني على غزة

العالم - فلسطين

واشارت وكالة شهاب ان المكتب الإعلامي الحكومي نعى الزملاء الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح، وهشام النواجحة، الذين ارتقوا جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال، أثناء تغطيتهم الأحداث غرب مدينة غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في بيان، إن جريمة الاحتلال بحق الشهداء هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، كونهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحافيين.

وأكد معروف أنه كان يتسنى لطائرات الاحتلال رؤية علامات الصحافة ومعدات السلامة التي يرتديها الزملاء الشهداء.

وواصلت سلطات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة من خلال غارات عنيفة شنها الطيران الحربي والمدافع والزوارق البحرية فجر وصباح اليوم الثلاثاء، ضد منازل الآمنين والأحياء السكنية، والطرقات والمقرات الحكومية والأراضي الزراعية، مخلفةً عشرات الشهداء ومئات الجرحى.