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رئيسي: الإرادة الفولاذية لشبان فلسطين سطرت ملحمة كبيرة

رئيسي: الإرادة الفولاذية لشبان فلسطين سطرت ملحمة كبيرة
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

إعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيدإبراهيم رئيسي أن صمود ومقاومة الفلسطينيين في العمليات المظفرة الأخيرة، يضرب به الأمثال وأن الإرادة الفولاذية للشبان الفلسطينيين قد سطرت ملحمة كبيرة.

العالم - إيران

وفي مراسم افتتاح 4 محطات جديدة لمترو الأنفاق في طهران اليوم الثلاثاء أشار رئيسي إلى عمليات المقاومة الفلسطينية قائلا "أقدم التهاني بسبب البسالة والشجاعة والثبات والمقاومة والمبادرة والإبداع الذي قام به المجاهدون الفلسطينيون، وفي الحقيقة فإن صمود ومقاومة فلسطين في هذه العملية المظفرة يضرب به الأمثال."

وتابع الرئيس الإيراني "إن ما حدث كان ينتظره الكثيرون طوال فترة احتلال فلسطين، وإن هذه الإرادة الفولاذية للشبان الفلسطينيين خلقت ملحمة كبيرة وأظهرت بأن الظلم والجور ضد شعب وتشريد النساء والأطفال والاستيلاء على أراضيهم الزراعية وبلادهم وممارسة الظلم ضدهم يمكنه أن يستمر لفترة ما لكن الشعب الذي يتعرض للظلم سيثور ولايقبل باستمرار هذا الظلم."

وأضاف إبراهيم رئيسي "أتضرع إلى الله سبحانه تعالى أن يمن بالتوفيق على جميع المجاهدين في سبيله ويمدهم بالعون في احقاق حقهم وهو تحرير بلادهم، ونرى جميعا كيف يصبح النصر والفتح النهائي من نصيب الفلسطينيين المظلومين."

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رئيسي: الإرادة الفولاذية لشبان فلسطين سطرت ملحمة كبيرة