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مقتل عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال

مقتل عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر إعلامية بإستشهاد عضوي المكتب السياسي لحركة "حماس" زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة بغارة إسرائيلية.

العالم - فلسطين المحتلة

يتبع..

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مقتل عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال