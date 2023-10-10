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صفري يجري محادثات مع وزيري خارجية آذربيجان وطاجيكستان

صفري يجري محادثات مع وزيري خارجية آذربيجان وطاجيكستان
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري محادثات مع وزيري خارجية جمهورية آذربيجان وطاجيكستان في باكو على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة "إكو" للتعاون الاقتصادي.

العالم - إيران

والتقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية الذي يزور باكو لحضور اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "إكو" مع وزير جمهورية آذربيجان جيهون بيراموف مساء الإثنين.

وكان صفري قد التقى وزير خارجية جمهورية آذربيجان "جيحون بايراموف" ومساعده "خلف خلفوف" خلال زيارته السابقة إلى باكو، في شباط /فبراير الماضي للمشاركة في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، وشرح صفري عن آخر التطورات في قضية منفذ الهجوم على السفارة الآذربيجانية بطهران، وطلب إرسال فرق من الخبراء المعنيين من إيران وجمهورية آذربيجان إلى عاصمتي البلدين لتسريع استكمال التحقيق في هذه القضية.

واستعرض صفري خلال لقائه مع بايرموف، أمس الاثنين، آخر تطورات العلاقات الثنائية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والنظرة الإيجابية المقبلة فيما يتعلق بالسلام والاستقرار الدائمين في منطقة جنوب القوقاز وضرورة أن تلعب دول المنطقة دوراً في المبادرات الإقليمية كما تم التأكيد على مجموعة 3+3 ورفض التدخل الأجنبي في قضايا هذه المنطقة.

وتم كذلك في هذا اللقاء مناقشة استكمال المشاريع الاقتصادية المشتركة وتسريع استكمال ممرات النقل والقضايا القنصلية.

كما التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري في باكو، مع وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، وبحث معه العلاقات الثنائية وأهم التطورات الإقليمية والدولية.

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