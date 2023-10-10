صادرات إيران لبلدان غرب آسيا تسجل 10.3 مليار دولار

العالم - إيران

وأوضح "فرزاد بيلتن" في بيان اليوم الثلاثاء، أن وبحسب بيانات مصلحة الجمارك فان صادرات إيران إلى العراق والإمارات والكويت وعمان وقطر والسعودية والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وتركيا بلغت في النصف الأول 10.346 مليار دولار، مستحوذة على 45 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد إلى بلدان العالم.

وأضاف أن الصادرات الإيرانية لبلدان غرب آسيا ازدادت بنحو 600 مليون دولار ، بنسبة 6 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة (2022).

وأشار أن حجم الصادرات بلغ 30.387 مليون طن بزيادة 6.037 مليون طن وبنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي.

وبيّن المسؤول بمنظمة التنمية التجارية، أن العراق تصدر الأسواق المستوردة للبضائع الإيرانية بالفترة المذكورة بـ4.5 مليار دولار تلته الإمارات بـ 3 مليارات وتركيا 2.4 مليار دولار.

وأضاف أن سلطنة عمان استوردت بقيمة 635 مليون دولار والكويت 86 مليونا وسوريا 85 مليونا وقطر 53 مليونا واليمن 25 مليونا، حيث حلت بالمرتبة الرابعة إلى الثامنة تواليا.

ونوه إلى أن لبنان استورد 9 ملايين دولار والبحرين 4 ملايين والأردن مليوني دولار، فيما سجلت الصادرات للسعودية أقل من 500 ألف دولار.

بالمقابل أكد "بيلتن" استيراد إيران بضائع بنحو 13 مليار دولار من بلدان غرب آسيا في النصف الأول من السنة المالية الجارية المنتهية 20 سبتمبر/أيلول 2023 بنمو سعري 18 بالمئة وكمّي 13 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

ولفت إلى الأسواق الرئيسية الأولى بتصدير السلع إلى إيران، تقدمتها الإمارات بنحو 9 مليارات دولار وتركيا 3.2 مليار دولار وعمان 498 مليونا والعراق 236 مليون دولار.