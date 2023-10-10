مراسلة العالم تخاطر بحياتها وتدخل مكتب العالم بغزة المقصوف وتدّمُر حلمها معه

العالم - مراسلون

واجرت مراسلتنا لقاءات مع عدد من الاعلاميين والصحفيين الذين أتوا ليشهدوا ويسجلوا ما تتعرض لها المكاتب الاعلامية من تدمير ممنهج ومتعمد من قبل الاحتلال الاسرائيلي واستمراره في ممارسة جرائمه وخرقه لكل القوانين الدولية.

واوضحت مراسلتنا ان المقر تعرض للقصف بحوالي 4 صواريخ والطابق السادس والسابع و سطح المبنى دمر بالكامل.

واضافت ان وجودها بالمبنى يشكل خطرا علي حياتها، مشيرة الى انها فقدت المكان الذي كان من المفترض ان تحقق من خلاله حلمها وهو استديو الذي كان يتم اعداد برنامج خاص لقناة العالم لتقديمه من خلال هذا الاستديو حيث طاله التدمير.

واشارت الى ان اكثر ما يؤثر فيها بشكل كبير ان كل الشهادات والدروع والتكريمات على مدى 20 عاما من العمل مع قناة العالم قد دمرت ولم يتبقى منها شيئا، والمبنى كله دمر وكل اغراضها وذكرياتها ذهب في هذا القصف.

وقال صحفي محمد ابو ناموسو ان ما شهدنا ولاحظناه من خلال هذه المناظر وهذه الفظاعة التي يتمعن بها الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المقرات الصحفية يدلل على ان المحتل الاسرائيلي يعي لماذا يستهدف الصحفيين ومكاتبهم لان الصحفي الفلسطيني من خلال صورته وكلمته يكشف زيف شعارات الاحتلال الاسرائيلي عندما يقول انه يستهدف المقرات التابعة للمقاومة والمقاومين المسلحين ومخازن الاسلحة.

واضاف جئنا اليوم لنرى اين هذه الاسلحة في مكاتب صحفية؟ لا يوجد ، لكن يوجد للصحفي سلاح قوي وهو العدسة والكلمة التي من خلالها يفند الرواية الاسرائيلية التي تحاول الترويج بان كل شبر من قطاع غزة هو مكان يخبئ فيه الاسلحة.

وتابع هذه المشاهد المؤلمة يمكن ان نراها في كافة مكاتب الصحفيين حيث يتعمد الاحتلال ذلك ولا يميز بين مدني وصحفي بل يزداد في استهدفهم لان لا بنك اهداف له سوى المدنيين والصحفيين الذين يكشفون كذب شعاراته.

من جانبه قال مراسل اشرف شنن ان عندما سمع بدمار بيته شعر بغصة وازدادت الغصة عندما رايته بعيني وبيتي لا يبعد كثير عن مقر حوالي 200 متر ، مضيفا تشردت انا و9 من افراد عائلتي على الاقل لكن على الرغم من ذلك نشعر بالفخر لما قامت به المقاومة صباح السبت باذلال العدو الصهيوني فالمقاومة رفعت رأسنا، فحتى لو متنا فنحن سعديين بما حدث ونتمنى النصر لكل المقاومين الابطال في كل مكان.

وفي حوار مع منسق قناة العالم وشركة المنارة لكل القنوات باسل ابو حسان قال ان رسالة الاعلام الفلسطيني والمؤسسات الاعلامية من على هذا الرماد بان صورة الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية في 7 اكتوبر هي رسالة تعكسها هذه الصورة الرمادية التي تدل على ان المؤسسة العسكرية والاحتلال غاضب جدا ، وان الفلسطيني يشعر هنا ايضا بالانتصار الذي حققه رجال المقاومة.

واوضح ان هذا المكتب اصبح شاهد على الدمار وهو مكتب جديد نوعا ما عمره 3 سنوات واصبح بحاجة الى اعادة ترميم.

وقال احد العاملين بالمبني انه لم يتوقع تدمير المبني لانه مقر للمكاتب الاعلامية والان اصبح خارج الخدمة مشيرا الى انه يواصل عمله الان من خلال الشارع ومن المستشفى. مضيفا ان صاروخ استهدف مباشرة مكتب العالم بالطابق السادس ولم يعد بالامكان الوصول له لانه مهدم ومدمر كليا.

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