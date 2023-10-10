تعرف على جنسياتهم.. أجانب قُتلوا أو فُقدوا في 'طوفان الاقصى'

العالم- فلسطين

وبعض القتلى والأسرى، إسرائيليون يحملون جنسيات دول أخرى.

ويقول مسؤولو كيان الاحتلال إن أكثر من 100 شخص قد تم احتجازهم كأسرى في عملية طوفان الاقصى، وتقول حركة حماس إن العدد يصل إلى حوالى 130.

وفيما يلي الدولُ التي أعلنت مقتل أو اختفاء رعاياها خلال الهجوم الأخير؛ حسب مواقع اخبارية :

– الخارجية الفرنسية أعلنت مقتل مواطنيْن اثنين، و14 ليس لدى السلطات أنباء عنهم.

– السفارة الروسية في تل أبيب: مقتل روسي، وفقدان أربعة .

– وزير خارجية الأرجنتين: 7 أرجنتينيين بين القتلى، و15 لا يزالون مفقودين.

– الخارجية الإيطالية: زوجان يحملان الجنسية المزدوجة الإيطالية والإسرائيلية اختفيا من المنطقة التي كانا يعيشان فيها بالقرب من غزة ومن المحتمل أن يكونا قد تم احتجازهما كرهينتين.

– الرئيس الأمريكي جو بايدن: 11 مواطنًا أمريكيًّا على الأقل من بين القتلى، وآخرون في عداد المفقودين.

– ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) نقلًا عن مصدر رسمي، أن هناك مخاوف من أن أكثر من عشرة بريطانيين قُتلوا أو فقدوا.

– قالت أسرة رجل وُلد في لندن وكان يخدم في الجيش الإسرائيلي إنه توفي السبت على حدود غزة.

– أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر مقتل 11 مواطنًا أمريكيًّا حتى الآن.

– تأكد مقتل مواطن فرنسي، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي يبلغ من العمر 20 عامًا؛ وفقًا لدبلوماسي فرنسي.

– قال المسؤول إن العديد من المواطنين الفرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين.

– كان هناك 10 مواطنين نيباليين من بين القتلى في هجوم حماس؛ حسب ما ذكرته سفارة جمهورية نيبال في تل أبيب في بيان.

– كان النيباليون من بين مجموعة من الطلاب الذين يدرسون في برنامج مدته عام في مركز سيدوت نيغف للتدريب الزراعي في نتيفوت في الجنوب.

– وفقًا لبيان صحفي صادر عن اتحاد طلاب نيبال، هناك حوالى 49 طالبًا من نيبال يدرسون حاليًا الزراعة في الكيان الإسرائيلي.

– أكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه مقتل طالب كمبودي في الهجوم.

– لم يُسمع أي شيء عن المصور البريطاني داني دارلينغتون، وصديقته الألمانية كارولين بوهل، وهما مفقودان حتى الآن.

– شاني لوك (23 عامًا) التي قتلت وهي تملك الجنسية الألمانية والإسرائيلية.

– المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية كانشانا باتاراتشوك أعلنت مقتل 12 مواطنًا تايلانديًّا، وإصابة ثمانية آخرين، واحتجاز 11 كأسرى.

– يوجد حوالى 5000 تايلاندي في مناطق جنوب الكيان الاسرائيلي، ويعمل معظمهم هناك كعمال مزارع.

– كشفت "سي إن إن" أن 3 مواطنين من البرازيل، واثنين من المكسيك، مفقودون حتى الآن.

– شخصان من أوكرانيا من بين المفقودين.