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رسمياً..رونالدو يفاجئ معجبيه ويعلن موعد اعتزاله لكرة القدم

رسمياً..رونالدو يفاجئ معجبيه ويعلن موعد اعتزاله لكرة القدم
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، موعد قراره لاعتزال كرة القدم.

العالم- الرياضة

وأعلن رونالدو، قراره بأنه سيعتزل كرة القدم بعد انتهاء عقده الحالي مع النادي في عام 2027.

وتم إبلاغ إدارة النصر بالخبر قبل سفر رونالدو إلى معسكر المنتخب البرتغالي للمشاركة في المباريات الدولية المقبلة وأبلغ أيضاً لرغبته بالتجديد حتى عام 2027.

ويتعاقد رونالدو مع النصر حتى صيف عام 2025، بعد انضمامه إلى الفريق في يناير 2023، ولم يفصح اللاعب عن أسباب قراره بعد.

من المتوقع أن يستمر رونالدو في قيادة النصر حتى نهاية عقده الحالي، حيث يتطلع النادي لتحقيق البطولات على الساحتين المحلية والقارية.

كما يعد كريستيانو رونالدو واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حاز على العديد من الألقاب الفردية والجماعية مع الأندية والمنتخبات الوطنية.

إعلان اعتزال رونالدو يأتي بشكل مفاجئ، مما يثير تساؤلات حول مستقبله الرياضي والمجالات التي قد يستثمر فيها بعد اعتزاله.

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