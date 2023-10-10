هذه الدول نظمت وقفات تضامنية تدين جرائم الاحتلال والتغاضي الدولي عنها

في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران نظّم المئات من طلاب الحوزة العلمية تجمعاً تضامنيا مع المقاومة الفلسطينية، مؤكدين على دعمهم لعملية طُوفان الأقصى وللشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ودان المشاركون جرائم الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتغاضي الدولي عنها.

وفي ساحة عرنوس وسط العاصمة السورية دمشق اقيمت وقفة تضامنية مع فلسطين ومقاومتها. ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية ولبسوا الكوفيات الفلسطينية التقليدية، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية المدنيين في غزة من التوحش الصهيوني.

وأكد المشاركون على وحدة المسار والمصير مع فلسطين، مبدين وضع أنفسهم تحت تصرف المقاومة وتقديم كل ما يلزم لدعمها في معركة الوجود ضد المحتلين الصهاينة.

وتحت عنوان 'طوفان الأقصى.. معركة الأمة كلها' خرجت حشود من البحرينيين في بلدة السنابس ومنطقة السهلة غرب العاصمة البحرينية المنامة، مطلقين هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية وعملية 'طوفان الاقصى، كما رددوا شعارات تدعو الى إلغاء السلطات البحرينية اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

والى العاصمة الاسبانية مدريد، خرجت تظاهرة حاشدة مؤيدة للقضية الفلسطينية، ومنددة لما يتعرض له قطاع غزّة من اعتداءات اسرائيلية متواصلة.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات تؤكّد تأييدهم للمقاومة الفلسطينية، مرددين شعارات تطالب بوقف الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الشعب الفلسطيني.

وفي جار فلسطين المحتلة لبنان، تواصلت إقامة الفعاليات والتجمعات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية في معركتها 'طوفان الأقصى'، وشهدت جامعة المعارف في الضاحية الجنوبية لبيروت وقفة تضامنية مع فلسطين، وأكّد الطلاب المشاركون تمسكهم بالقضية الفلسطينة، مشددين على أنّ فلسطين هي قضية محور وهي البوصلة.

ورفع الطلاب الأعلام الفلسطينية الى جانب صور القادة الشهداء، مرددين شعارات التلبية والوفاء لفلسطين ومقاومتها.