أقوى موقف من اليمن وروسيا حول سياسة امريكا بالمنطقة

قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي، اكد ان الحركة على تنسيق مع محور المقاومة، وإذا تدخلت اميركا بشكل عسكري مباشر فالحركة مستعدة للمشاركة حتى في القصف الصاروخي والمسيرات.

واضاف ان القرار في طوفان الأقصى هو قرار فلسطيني يمتلك كل الشرعية وتفاجأ به العدو والصديق، مشددا على انه من الواجب تقديم كل الدعم للفلسطينيين.

النائب اللبناني حسن فضل الله، اكد خلال كلمةً له في تشييع شهداء حزب الله الذين ارتقوا من جرّاء الاعتداء الإسرائيلي على البلدات اللبنانية الحدودية، ان الاسرائيليين يختبئون في مواقعهم عند الحدود وفي الداخل خشيةً من المقاومين في لبنان. واضاف ان العدو الإسرائيلي يعلم أن أيّ استهداف لن يمرّ من دون رد وثمن.

في العراق، انتقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مواقف بعض الحكام العرب لعدم تحريك ساكن تُجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات على يد الاحتلال الإسرائيلي. كما ندد السيد الصدر بموقف الولايات المتحدة الداعم لتل أبيب في عدوانها على الفلسطينيين.

وفي روسيا اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ان الحرب بين كيان الاحتلال وحركة حماس أظهرت فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية أمر ضروري، مشددا على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

فيما انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدا ان حصار كيان الاحتلال لقطاع غزة يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.