الرئيس الروسي يقدم حلا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

العالم- فلسطين

وصرَّح الرئيس الروسي خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء العراقي في موسكو عن موقفه من الصراع بين فلسطين والكيان الإسرائيلي معبراََ عن تحيزه إلى الجانب الفلسطيني.

وقال بوتين: "نحن بحاجة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة

واكد ان إقامة دولة فلسطينية أمر ضروري لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مضيفا أن الحرب بين "إسرائيل" وحركة حماس أظهرت فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة باحتكار تسوية النزاع من دون أن تأخذ في الاعتبار "إيجاد تسويات مقبولة للطرفين"، بل على العكس "روجت لأفكارها الخاصة حول طريقة المضي قدما، والضغط على الطرفين".

وتابع "كانت تقوم في ذلك كل مرة من دون مراعاة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "من الضروري تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الاثنين إن إنشاء دولة فلسطينية هي السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

والتقى اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء العراقي الذي وصل الى موسكو اليوم، وبحثا خلال اللقاء الصراع الدائر بين فلسطين و"إسرائيل".

ودعا رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء الرئيس الروسي إلى التحرك لإيقاف الضربات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة، داعياً روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية.