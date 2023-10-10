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جولة سريعة لأهم ما ورد في صحافة الاحتلال خلال الساعات الماضية

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

تعددت عناوين الصحف الاسرائيلية حول عملية "طوفان الاقصى" للمقاومة الفلسطينية من غزة، وهذه قراءة خاصة لمواقف الاعلام الاسرائيلي من عمليات المقاومة.

تابعوا التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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