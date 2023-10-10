الإتحاد الأوروبي يغير موقفه إزاء الحرب على غزة

العالم - أوروبا

أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل معارضة التكتل القاري فرض الكيان الصهيوني حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرا الى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.

واوضح بوريل للصحافيين بعد مشاورات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد، إن احترام القانون الدولي يعني "رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء"، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

هذا وفي وقت سابق من اليوم عبر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عن آرائه خلال تباحث هاتفي مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان حول الجرب على غزة وقال: كنا ننتقد سلوك نتنياهو، لكن ينبغي الان التفكير من اجل تحقيق السلام.