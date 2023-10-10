الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الإتحاد الأوروبي يغير موقفه إزاء الحرب على غزة

الإتحاد الأوروبي يغير موقفه إزاء الحرب على غزة
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أن بعض إجراءات "إسرائيل" تتعارض مع القانون الدولي.

العالم - أوروبا

أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل معارضة التكتل القاري فرض الكيان الصهيوني حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرا الى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.

واوضح بوريل للصحافيين بعد مشاورات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد، إن احترام القانون الدولي يعني "رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء"، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

هذا وفي وقت سابق من اليوم عبر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عن آرائه خلال تباحث هاتفي مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان حول الجرب على غزة وقال: كنا ننتقد سلوك نتنياهو، لكن ينبغي الان التفكير من اجل تحقيق السلام.

روابط ذات صلة

أوروبا متواطئة مع الأبارتهايد الإسرائيلي

أصداء 'طوفان الأقصى' تدوي في العالم منددة بوحشية الإحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فنانون عرب دعموا 'طوفان الاقصى' وتضامنوا مع فلسطين..تعرف عليهم

الرئيس الروسي يقدم حلا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الإتحاد الأوروبي يغير موقفه إزاء الحرب على غزة

الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين في ميناء غزة بوحشية

شاهد.. تبجح الاحتلال ببنك اهدافه بغزة ولكن تفجعه ارقام قتلاه!

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. طوفان الأقصى... صمود رغم العدوان والمعاناة