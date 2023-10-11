في حدث غير مسبوق... تغريدة قائد الثورة التحذيرية للصهاينة باللغة العبرية

العالم - ايران

وفي هذه التغريدة، تم نشر تحذير قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي للصهاينة، يوم الثلاثاء، والذي اعتبر خلالها هزيمة الكيان الصهيوني خلال هجوم قوات المقاومة الاسلامية الفلسطينية يوم السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر بانها لا يمكن ترميمها، واكد على أن السبب في هذا الوضع هم الصهاينة أنفسهم.

وجاء في نص هذه التغريدة:

"أيها الظالمون الصهاينة

الهزيمة يوم السبت 7 أكتوبر لا يمكن ترميمها. انتم جلبتم هذه الكارثة على انفسكم".

وفي تصريحاته يوم الثلاثاء في حفل تخريج دفعة من طلبة جامعات الضباط في البلاد والتي جرت في جامعة الإمام علي (ع) للضباط، اعتبر قائد الثورة عملية "طوفان الأقصى" بمثابة زلزال مدمر وهزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني لا يمكن ترميمها، وأكد أن الشباب الشجعان والمخططين الاذكياء الفلسطينيين هم الذين خلقوا هذه الملحمة على الرغم من ان داعمي الكيان الغاصب يعتبرون إيران الإسلامية بانها تقف وراء هذه العملية.

واشارت وكالة ارنا ان قائد الثورة الاسلامية أكد أيضًا أن الكيان الصهيوني ومن خلال الايحاء بالمظلومية يريد تبرير مجازره ضد الشعب الفلسطيني في غزة وقال: على قادة الكيان الغاصب أن يعلموا أن رد الفعل على هذه الفظائع سيكون صفعة أقوى على وجوههم القبيحة.