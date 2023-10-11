الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 950 شهيدا و5000 مصاب

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 950 شهيدا و5000 مصاب
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهیوني المتواصل لليوم الخامس على قطاع غزة، إلى 950 شهيدا، وإصابة 5000 آخرين بجروح مختلفة.

العالم-فلسطين

و دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الخامس، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

ومنذ بدء العملية وبحسب بيان، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة 950 شهيدا، وأصيب أكثر من 5000 آخرين.

ولفتت وارة الصحة إلى أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.

روابط ذات صلة

الاعلام العبري يعلن أسماء قتلى جدد لجنود الصهاينة

لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تنشئ 3 مخيمات في افغانستان لايواء منكوبي الزلزال

إيران تعلن الاستعداد لاستضافة الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

بالفيديو..الاحتلال يستهدف المدنيين بقطاع غزة في غارات جوية كثيفة

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 950 شهيدا و5000 مصاب

الشيخ الخزعلي یتصل بهنيّة ویؤكد التزام العراق بدعم القضية الفلسطينية

وزير الامن: الکیان الصهيوني يظلم و يدعي المظلومية