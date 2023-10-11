ايران تنشئ 3 مخيمات في افغانستان لايواء منكوبي الزلزال

العالم - ايران

وقال نامي، في مقابلة مع مراسل وكالة فارس: كان المركز الرئيسي للزلزال في أفغانستان هو منطقة زندة جان حيث تعرضت 11 قرية فيها للتدمير من ضمنها 8 قرى دمرت تماما.

وأضاف: في هذه القرى الثماني، يتواجد 11 فريق إنقاذ تابعين للهلال الأحمر الإيراني مع كافة المعدات، وفي القرى الثلاث انتهت فرق الاغاثة والانقاذ الايرانية من عملياتها مساء امس.

وفي إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها إيران لاغاثة منكوبي زلزال أفغانستان، قال نامي: تم انشاء 3 مخيمات في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث تم فيها ايواء الناجين من الزلزال من سكان 11 قرية.

واضاف: تم بذل المزيد من الجهود لتوفير المرافق اللازمة لمنكوبي الزلزال، كما تمكنت حكومة أفغانستان من تقديم بعض المساعدة في هذا الصدد، لكن إيران أرسلت مساعدتها أمس.

وقال: هزت زلازل أجزاء من أفغانستان صباح اليوم ايضا، وكان مركزها الرئيسي منطقة زندة جان، حيث تعرضت قرية اخرى للتدمير في هذا الزلزال وعلى الفور أرسل الهلال الأحمر الايراني فرق الاغاثة والانقاذ اليها.