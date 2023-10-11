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نواب البرلمان الايراني يرددون هتافات الموت لإسرائيل والنصر لفلسطين

نواب البرلمان الايراني يرددون هتافات الموت لإسرائيل والنصر لفلسطين
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

ردد نواب الشعب في مجلس الشورى الاسلامي هتافات /الموت لإسرائيل/ و/النصر لفلسطين/ خلال الجلسة العلنية التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء، ودانوا كيان الاحتلال الصهيوني القاتل للأطفال لجرائمه البشعة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

العالم - ايران

وقد تجمع النواب أمام موقع هيئة الرئاسة بعد كلمة رئيس مجلس الشورى الاسلامي " محمد باقر قاليباف " بخصوص الخطاب الأخير الذي القاه قائد الثورة الاسلامية حول القضية الفلسطينية وعمليات طوفان الأقصى التي نفذها ابطال المقاومة في حركة حماس والجهاد الاسلامي ضد الصهاينة المحتلين في عقر دارهم السبت الماضي.

وردد نواب الشعب في مجلس الشورى الاسلامي بصوت واحد /الموت لإسرائيل/ و/ الموت لأميركا/ و / الموت لبريطانيا/ و/ النصر حليف فلسطين.

وكان هؤلاء النواب قد نظموا أمس الثلاثاء تجمعا مماثلا في مبنى مجلس الشورى وأطلقوا هتافات ضد كيان الاحتلال الصهيوني، معلنين دعمهم وتأييدهم لأبطال محور المقاومة في حركة حماس والجهاد الاسلامي لعملياتهم البطولية ضد الصهاينة الذين تكبدوا ولأول مرة في تاريخهم الاجرامي الكثير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش وأسر أعداد كبيرة منهم.

ودان النواب في هتافات رددوها كيان الاحتلال الصهيوني القاتل للأطفال في الحصار الذي يفرضه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والجرائم التي ارتكبها ضد أهالي هذا القطاع خلال الايام الماضية.

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نواب البرلمان الايراني يرددون هتافات الموت لإسرائيل والنصر لفلسطين

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