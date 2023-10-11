إيران تؤكد تفاعلها مع آليات حقوق الإنسان

العالم - ايران

بدأ يوم الاثنين الاجتماع الـ139 للجنة حقوق الإنسان لمراجعة التقارير الدورية لست دول أعضاء في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية، في جنيف وتم يومي الاثنين والثلاثاء مناقشة التقرير الدوري الرابع لجمهورية إيران الإسلامية بشأن تنفيذ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشارك في الاجتماع وفد سياسي وفني رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة رضا نجفي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يرافقه ممثلون عن مختلف مؤسسات وهيئات البلاد بما في ذلك مجلس الشورى الإسلامي ومكتب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة، والسلطة القضائية، ولجنة حقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ووزارة الخارجية، حيث تم الرد على أسئلة وتعليقات أعضاء هذه اللجنة.

وفي كلمته الافتتاحية وكذلك كلمته الختامية في هذا الاجتماع، اشار نجفي الى وجود بعض التحديات في البلاد، بما في ذلك آثار العقوبات الأحادية الجانب على حقوق الانسان للشعب الإيراني، مؤكدا التزام جمهورية إيران الإسلامية بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وشدد على مواصلة التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وإرادة إيران في مواصلة إجراءاتها من أجل التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتكثيف جهودها في هذا المجال.

وفي هذا الاجتماع، قدم وفد جمهورية إيران الإسلامية، وثائق وتقارير واكد على التزام إيران بأحكام العهد المدني والسياسي ورفض بعض الادعاءات، وشدد على التعامل بشكل بناء ومهني مع مؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان بعيدا عن الاستخدام السياسي لمؤسسات حقوق الانسان.

وتتكون لجنة حقوق الإنسان من 18 خبيراً، وتقوم في اجتماعها الـ 139 في جنيف بدراسة تقارير سبع دول هي: جمهورية إيران الإسلامية، وفنزويلا، والولايات المتحدة، والكويت، وترينيداد وتوباغو، وكوريا الجنوبية.