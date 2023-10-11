امير عبداللهيان: ممارسات الاحتلال حرب ممنهجة ضد الانسانية

العالم- ایران

"امير عبداللهيان" قال ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الاربعاء بينه ورئيسة الصليب الاحمر الدولي السيدة "ميريانا سبولياريك ايغير"، لاستعراض اخر التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية.

واذ جدّد التنديد "بشدة"، اجراء الكيان الصهيوني المتمثل في تضييق الحصار على قطاع غزة، اكد وزير الخارجية الايراني: اليوم حيث نشهد استمرار وتوسّع جرائم الحرب في غزة، واصرار الكيان الصهيوني على استهداف المنازل والمستشفيات، وقطع الكهرباء والماء ومنع ايصال الوقود والغذاء الى القطاع؛ وكل ذلك يشكل مثالا واضحا على جرائم الحرب والعقاب الجماعي ضد الانسانية.

ومضى الى القول: ان استمرار هذا الوضع سيزيد في تعقيد الامور، وبطبيعة الحال يتحمل الكيان الصهيوني المسؤولية قبال ذلك.

كما اعلن وزير الخارجية عن استعداد الهلال الاحمر الايراني ان يقوم بالتنسيق مع الصليب الاحمر الدولي، بإرسال مساعدات انسانية الى قطع غزة؛ "نظرا لتزايد اعداد الشهداء والمصابين بين صفوف الفلسطينيين، وشح الغذاء والدواء هناك".

واكمل امير عبداللهيان : ان جمهورية ايران الاسلامية، تدعو وزراء خارجية الدول الاسلامية، ان يبادروا الى تقديم المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.

من جانبها، قالت رئيسة الصليب الاحمر الدولي لوزير الخارجية الايراني : نحن نتفق معكم فيما يخص الكارثة الانسانية التي تطال غزة، ونواصل رصد الوضع هناك؛ وصرحت في الوقت نفسه، بان موظفي الصليب الاحمر الدولي لا يتسطيعون التحرك داخل القطاع نظرا للظروف الامنية التي تسوده.

واضافت السيدة سبولياريك : اننا ندعو جميع الاطراف والحكومات المؤثرة، لكي تتعاون مع الصليب الاحمر الدولي، من اجل القيام بدوره المحايد والانساني مع كامل التنسيق داخل القطاع.

وتابعت المسؤولة الاممية : نحن على اتصال مع الهلال الاحمر الايراني، وفي حال تحسن الظروف، سوف نتسلم المساعدات من ايران.