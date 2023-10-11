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تل أبيب تحترق الآن ! (شاهد بالفيديو)

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

نشرت المصادر الإعلامية الفلسطينية مقطع فيديو توثق حريق إحدى المناطق في مدينة تل أبيب نتيجة اصابة صواريخ المقاومة الفلسطينية.

العالم - الاحتلال

وأوضحت المصادر ان الحريق وقع نتيجة اصابة صواريخ المقاومة الفلسطينية.

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