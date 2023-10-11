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ملك الأردن: لا أمن ولا استقرار من دون سلام عادل وشامل

ملك الأردن: لا أمن ولا استقرار من دون سلام عادل وشامل
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، أن الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة لن تتحقق دون وجود سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

العالم - فلسطين المحتلة

جاء ذلك خلال “خطاب العرش” الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية الأخيرة للبرلمان الحالي.

وقال ملك الأردن إن “ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

واستدرك: “فلا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد”.

وتابع: “ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا”.

وأردف: “سيظل موقف الأردن ثابتا، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية”.

ومضى ملك الاردن قائلا: “سيبقى الأردن في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب”.

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