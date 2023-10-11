حزب الله لبنان ينشر فيديو استهداف جنود للاحلال في تلة الجرداح

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) صباح اليوم الأربعاء في بيان عن استهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيانٍ لها: إن الاستهداف يأتي ردًّا حازما على الاعتداءات الصهيونية الاثنين الماضي التي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، وعلي فتوني، وعلي حدرج.

وأكدت المقاومة الإسلامية مُجدّدًا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.