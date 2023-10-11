الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله لبنان ينشر فيديو استهداف جنود للاحلال في تلة الجرداح

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

نشر حزب الله فيديو يوثق لحظة استهداف تجمعاً لعدد من الجنود الصهاينة قرب موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) صباح اليوم الأربعاء في بيان عن استهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيانٍ لها: إن الاستهداف يأتي ردًّا حازما على الاعتداءات الصهيونية الاثنين الماضي التي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، وعلي فتوني، وعلي حدرج.

وأكدت المقاومة الإسلامية مُجدّدًا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.

روابط ذات صلة

حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا

بيان هام من حزب الله اللبناني

في مقطع فيديو...حزب الله يحذر كيان الاحتلال الاسرائيلي

شاهد.. موقف حزب الله على استهداف الاحتلال الحدود اللبنانية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. موقف الممثلة السوريية 'سوزان نجم الدين' من 'طوفان الاقصى'

حزب الله لبنان ينشر فيديو استهداف جنود للاحلال في تلة الجرداح

الاميركية الفلسطينية الاصل .. تعليق صادم من 'جيجي حديد'على 'طوفان الأقصى'

بسبب نفاد الوقود.. انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن غزة

سفير ايران في بغداد يلتقی الرئيس العراقي

بالفيديو..الاحتلال يُسلح أطفالا ونساء المستوطنين لقتل الفلسطينيين