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"سرايا القدس" تتوعد كيان الاحتلال بـ"ضربات خارج فلسطين قريبا"

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

توعدت "سرايا القدس" بتوجيه ضربات لفلسطين المحتلة خارج فلسطين قريبا.

العالم-فلسطين

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