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نائبة رئيس فنزويلا تدعو لدعم فلسطين

نائبة رئيس فنزويلا تدعو لدعم فلسطين
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

دعت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، لتوحيد الجهود لدعم فلسطين في المواجهة مع كيان الاحتلال.

العالم-فلسطين

وقالت رودريغيز في حديث للتلفزيون الفنزويلي، يوم الأربعاء، إن "الشعب الذي تعرض للقمع والإهانة منذ عقود، له حق في التنمية والسلام. وعلينا أن نوحد جهودنا لدعم فلسطين".

وأكدت رودريغيز أنه منذ سنوات طويلة "لم يجد الشعب الفلسطيني مؤسسات تؤكد على حقوقه".

وطالبت "بإبداء الاحترام تجاه الدولة الفلسطينية".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اتهم كيان الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بعد قراره فرض حصار كامل على القطاع على إثر هجوم حركة "حماس" على فلسطين المحتلة يوم 7 أكتوبر.

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نائبة رئيس فنزويلا تدعو لدعم فلسطين

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